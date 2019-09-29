2019-09-29T09:02:47+03:00
Общество

Перевозчики Владивостока обманом заставляют граждан платить повешенную стоимость проезда

Постановление о повышении тарифа вступит в силу только 30 сентября
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Перевозчики решили обманом заставить граждан платить больше за проездПеревозчики решили обманом заставить граждан платить больше за проездФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Во Владивостоке некоторые перевозчики не захотели ждать вступления в законную силу постановления о повышении стоимости проезда и начали брать с граждан не 23 рубля, а 28. Теперь их ждет разбирательство с администрацией Владивостока, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Создатель и руководитель станций велопроката «Сам себе велосипед» Антон Савенко разместил в сторис на своей странице в instagram фотографию, на которой запечатлено очень любопытное объявление. Оно гласит, что с 28 сентября 2019 года стоимость проезда в автобусе составляет 28 рублей вместо 23. Здесь же перевозчик ссылается на соответствующее постановление администрации города. Действительно, такое постановление есть, однако вся загвоздка заключается в том, что повышение стоимости проезда будет только с 30 сентября, а никак не с 28.

Такое самоуправство очень возмутило жителей города. Фото: @cabaaz

Такое самоуправство очень возмутило жителей города. Фото: @cabaaz

Стоит отметить, что по фотографии не понятно, что это за маршрут, правда, как пишет ИА PrimaMedia, такое объявление (или подобное) было замечено сегодня, 29 сентября, в автобусе №49.

По информации администрации Владивостока, действия перевозчика являются грубейшим нарушением. По данному факту будет проведена проверка и приняты меры в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока подорожает. Если раньше за поездку в автобусе горожане платили 23 рубля, то теперь стоимость проезда составит 28 рублей. Коснутся изменения в трамвай, троллейбус и на фуникулер, здесь проезд обойдется в 20 рублей.

Как сообщили в управлении транспорта, с повышением тарифа на проезд будет усилен контроль за качеством обслуживания в общественном транспорте. Каждый автобус, троллейбус, трамвай должен быть технически исправным и чистым, соблюдать график движения, быть оборудованным системой ГЛОНАСС, терминалом безналичной оплаты проезда. Должны также соблюдаться другие условия договоров с компаниями-перевозчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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