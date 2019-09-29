«Не доставайся никому»: Заброшенное здание в центре города сгорело минувшей ночью

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-29T11:33:42+03:00

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Минувшей ночью в центре Дальнегорска загорелось заброшенное здание. Ранее к нему проявила интерес краевая администрация. Здесь хотели оборудовать психиатрическую лечебницу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС россии по Приморскому краю, информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного в 4.43. прибывшие на место пожарные расчеты тут же приступили к ликвидации огня. Примерно в 6.53 огонь был полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров.

В результате инцидента никто не пострадал. В причинах пожара предстоит разобраться специалистам.

Казалось бы, рядовая история, если бы не одно «но». Не так давно это здание стало причиной крупного скандала в Дальнегорске.

В начале сентября на сайте администрации города появился по поводу него опрос. Когда-то в этом здании располагался профилакторий «Аралия», однако довольно продолжительное время оно пустовало и привлекло внимание краевых властей, которые захотели разместить здесь психиатрическую лечебницу.

Администрация Дальнегорска решила поинтересоваться мнение горожан на этот счет, чем вызвала огромный резонанс. Большинство местных жителей оказались против перспективы жить по соседству с лечебницей и начали яростно атаковать городскую власть в социальных сетях. А вот на сайте опрос проходил очень медленно, и в итоге он был закрыт.

Не смотря на то, что 82,12% проголосовавших отдали свой голос против передачи бывшего профилактория под лечебницу, местные депутаты решили по другому. По их мнению, в опросе приняли участие всего слишком мало горожан (302 человека), а значит решение остается за ними.

Обсуждение данного вопроса было запланировано на понедельник, 30 сентября. предполагалось, что в этот день будут подписаны документы о передачи здания краевым властям. Однако накануне здание загорелось.

Злой ли это был умысел или стечение обстоятельств - разберутся правоохранительные органы. Однако сами жители не сомневаются, что загорелся бывший профилакторий не зря.

В социальных сетях пользователи уже шутят на этот счет:

«Так не доставайся же ты никому», «Это совпадение?», «Ну вот и проголосовал кто-то».

ИСТОЧНИК KP.RU