2019-09-30T05:40:53+03:00
Общество

Проезд в автобусах и трамваях Владивостока повысился с сегодняшнего дня

Цена за билет в общественном транспорте повысилась на 4-6 рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Изменения связаны с ростом цен на топливо, запасные части и обслуживаниеИзменения связаны с ростом цен на топливо, запасные части и обслуживаниеФото: vlc.ru
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Стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока изменилась с сегодняшнего дня (30 сентября). Теперь жителям и гостям дальневосточной столицы придется выложить за одну поездку в автобусах 28 рублей вместо 23-х, в троллейбусах и трамваях цена билета выросла до 20 рублей (была 16 рублей), а на фуникулере – до 20 рублей (была 14 рублей).

Изменения связаны с ростом цен на топливо, запасные части и обслуживание. Кроме того, перевозчики объяснили рост цен тем, что необходимо обновлять парк автобусов, трамваев и троллейбусов.

По нашим наблюдениям, повышение стоимости проезда в большинстве своем не вызвало скандалов среди пассажиров общественного транспорта. Конфликты были локальными и быстро решались на местах.

Однако ушлые водители автобусов еще в минувшие выходные требовали с пассажиров 28 рублей, тогда как официально новые расценки вступили в силу только в понедельник. Недобросовестных перевозчиков и шоферов ждет разбирательство с администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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