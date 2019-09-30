Полиция взялась за ДТП с другом-байкером бывшего вице-губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-30T05:59:35+03:00

35-летний байкер сейчас находится в реанимации в коме. Фото: Vcc Rider Фото: Социальные сети

Жертвой автоаварии стал известный мотоциклист Гриша Varg, сейчас он находится в коме

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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием президента мотоклуба Darkroadspirits Гриши Varg’а. Напомним, что мотоциклист 27 сентября ехал из Владивостока в Хабаровск и попал в автоаварию. Друг Гриши бывший вице-губернатор Приморья Павел Серебряков считает, что байкера сбила машина. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Гриша Varg разбился на мотоцикле VICTORY KROSSCOUNTRY на 454 километре автодороги А-370 «Уссури». По предварительным данным, он съехал с дороги в кювет и перевернулся. 35-летний байкер сейчас находится в реанимации в коме. У него сломана рука, трещина в позвоночнике, пробито легкое.

Гриша Varg разбился на мотоцикле VICTORY KROSSCOUNTRYФото: 25.mvd.ru

- На момент происшествия стаж вождения водителя мотоцикла составил 13 лет. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году он не привлекался. ДТП произошло в светлое время суток, на участке дороги с сухим асфальтовым покрытием, - добавили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП. Поможет все: устный рассказ или запись видеорегистратора. Обращаться по телефонам: 8 (42354) 2 11 02 (отдел полиции №17 МО МВД России «Лесозаводский», 8 (423)249 04 91 (дежурная часть УМВД России по Приморскому краю).

ИСТОЧНИК KP.RU