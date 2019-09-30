2019-09-30T09:03:53+03:00
Общество

«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России во Владивостоке

Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация
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В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных. Фото: «Ростелеком»В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных. Фото: «Ростелеком»
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28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации во Владивостоке «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.

Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. Во Приморском крае насчитывается 165 отделений банков, где можно сдать биометрию, всего в Дальневосточном федеральном округе — 571 отделение, регистрирующее биометрию.

Сеть пунктов приема биометрии постоянно расширяется. В начале сентября сбор биометрии начался в отделениях «Почты России» нового формата. Планируется, что зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, в том числе в Центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ). Сегодня с помощью удаленной идентификации граждане России могут получить следующие финансовые услуги полностью в электронном виде: открыть счет, вклад, получить кредит. Такие услуги уже предоставляют «Почта Банк», «Тинькофф», ПСБ, «Совкомбанк», «Хоум кредит». По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Так, например, один из возможных сценариев использования — это оплата товаров на кассе и в вендинговых аппаратах с использованием биометрии лица.

Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счет во время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на портале госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя — сделает фото и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему. Весь процесс занимает не более 7 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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