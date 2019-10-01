Поиски неуловимой 16-летней красавицы, пропавшей две недели назад в Приморье, завершены

СЕГОДНЯ 02:55 2019-10-01T02:55:23+03:00

Девушка в очередной раз всех переполошила, уйдя на «длительную прогулку»

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Неделю назад волонтеры обратились за помощью к жителям Приморского края. Пропала 16-летняя Вероника из Владивостока.15 сентября она ушла из дома и не вернулась. До сих пор никто не знал о ее местоположении. Но, как оказалось, это не первая на ее опыте пропажа. Она и раньше уходила из дома в неизвестном направлении, ничего не сообщив родителям. Однако репутация подростка не повод не заниматься ее поисками.

К счастью, и на этот раз поисковая операция завершилась не трагедией. Девушку нашли живой невредимой. Работа волонтеров завершена. Активисты благодарят всех неравнодушных за помощь и обратную связь.

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ИСТОЧНИК KP.RU