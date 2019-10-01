Прокуратура заинтересовалась сахалинским детским домом после смерти подростка

СЕГОДНЯ 05:43 2019-10-01T05:43:04+03:00

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Прокуратура на Сахалине проводит проверку по факту гибели подростка в Кировском доме-интернате для умственно отсталых детей. Напомним, что 29 сентября санитарка отнесла 15-летнюю девочку с ДЦП в ванну, включила воду и ушла. Вернувшись, сотрудница дома-интерната обнаружила, что из крана течет кипяток, а у подростка сильные ожоги. Впоследствии девочка скончалась.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учреждения, соблюдению ими законодательства об охране здоровья граждан, санитарно-эпидемиологических и иных требований. По результатам надзорных мероприятий, при наличии, оснований будут приняты меры реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Санитарка стала фигурантом уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кроме того, региональный Следственный комитет даст оценку действиям сотрудников больницы, в которой скончалась девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU