Прекращены поиски психически больного ребенка в Приморье

СЕГОДНЯ 04:45 2019-10-02T04:51:00+03:00

Мальчик ушел из дома в одной пижаме и в сланцах не по размеру

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Восьмилетний мальчик по имени Иван пропал сегодня утром, 2 октября, во Владивостоке. Его местонахождение до сих пор было неизвестно. Поиски осложнялись не только возрастом ребенка, но и психическим заболеванием Вани. Спустя часы «потеряшку» все-таки нашли, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Ребенок, одетый в одну пижаму и со сланцами не по размеру на ногах, вышел из дома в пять утра. Голубоглазый мальчик из-за своей болезни был дезориентирован. Ранее мы уже публиковали его ориентировку.

Поиски Вани проводили профильные ведомства. В конце концов, его обнаружили живым. Близкие благодарят всех участников поисков за оказанное содействие.

ИСТОЧНИК KP.RU