Служебная собака Арэс взяла след и помогла задержать мужчину, забившего перед этим кондуктора во Владивостоке
Служебная собака по кличке Арэс взяла след на месте преступления и привела полицейских к человеку, подозреваемому в убийстве. Мужчина во Владивостоке забил 54-летнюю женщину, работавшую кондуктором, и сбежал. Пострадавшая от полученных травм скончалась, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Трагедия развернулась на кольце разворота трамваев. Неизвестный безо всяких видимых причин напал на кондуктора. На место выехали оперативники, среди которых был старший инспектор – кинолог Вадим Колесников вместе с Арэсом. Немецкая овчарка довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где правоохранители задержали 39-летнего жителя города Владивостока. На него возбудили уголовное дело.
Ранее мы уже рассказывали о том, что предполагаемый убийца может страдать психическими отклонениями.
ИСТОЧНИК KP.RU