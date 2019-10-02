2019-10-02T05:38:29+03:00
Происшествия

Неадекватный мужчина, которого бесили трамваи, насмерть забил кондуктора во Владивостоке

Подозреваемого в нападении удалось задержать, его психическое состояние проверят эксперты
Милана СОКОЛ
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Мужчина убил кондуктора трамвая во ВладивостокеМужчина убил кондуктора трамвая во ВладивостокеФото: из архива «КП»
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Настоящее трагедия произошла накануне вечером в приморской столице. Неизвестный мужчина, вооружившись металлическим прутом, напал на кондуктора трамвая. Спасти пострадавшую не удалось, от полученных травм головы, женщина 1965 года рождения скончалась до приезда скорой. Подозреваемого в тяжком преступлении удалось оперативно задержать, сообщает «КП»-Владивосток». По словам местных жителей, мужчина явно страдает расстройством психики.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская, прокомментировала журналисту издания, что в нападении подозревают мужчину 1980 года рождения. Трагический случай разыгрался на конечной остановке трамвая, на улице Сахалинская во Владивостоке. По словам очевидцев, неизвестный напал на кондуктора без всяческих причин. Не исключено, что мужчина может страдать психическими отклонениями. Местные жители уверяют, что их «сосед» часто вел себя неадекватно. По информации VLnews, приморца бесили трамваи, чем именно не известно, но несколько раз он даже пытался поджечь ненавистные транспортные средства. Огнем мужчина дважды пытался уничтожить и мусорные контейнеры возле дома, да и само здание хотел сжечь, когда привиделось убийство детей на втором этаже. Соседи констатируют, что после этих инцидентов неадекватного человека поместили на принудительное лечение, однако примерно через месяц выпустили домой.

Задержать опасного для общества приморца удалось в доме № 12 на улице 2-ая Строительная. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, возбуждено уголовное дело. Специалисты уже провели осмотр места убийства, допрашивают свидетелей, устанавливают все подробности случившегося. Наличие отклонений в поведении мужчина предстоит установить с помощью психиатрической экспертизы.

«Комсомолка» ранее сообщала, что неадекватный прохожий напал на 17-летнюю жительницу Приморья. 34-летний мужчина нанес ни в чем неповинной девушке несколько ударов ножом, после чего попытался сбежать, спрыгнув с виадука. Скрыться далеко преступнику не удалось из-за перелома ног, полученного во время падения с высоты.

Парень в капюшоне проткнул случайную прохожую ножом в самом центре Владивостока

ИСТОЧНИК KP.RU

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