2019-10-02T07:57:28+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержит IT-форум «Русский MeetUр» во Владивостоке

Выступая партнером, компания способствует развитию высокотехнологичного бизнеса Дальнего Востока
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«Русский MeetUр» пройдет 4-5 октября«Русский MeetUр» пройдет 4-5 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Ростелеком» выступил генеральным партнером главного дальневосточного IT-форума «Русский MeetUр», который пройдет 4-5 октября в кампусе ДВФУ во Владивостоке. В форуме примут участие представители бизнеса, науки и власти, разработчики и авторы IT-проектов из России и стран АТР. На мероприятии специалисты «Ростелекома» расскажут о цифровых технологиях для развития регионов, городской среды, транспортной отрасли.

- За время своего проведения «Русский MeetUр» стал важной площадкой для продуктивного общения между разработчиками, экспертами и инвесторами, презентации услуг и передовых разработок. «Ростелеком» идет в ногу с современными разработками в IT-сфере. Мы предлагаем высокотехнологичные услуги для решения повседневных задач граждан, предприятий и власти. Свои решения и сервисы мы представляли на предыдущих форумах, и этот не станет исключением. Выступая партнером IT-форума «Русский MeetUр», мы способствуем развитию высокотехнологичного бизнеса Дальнего Востока через обмен опытом и информацией о новейших разработках, - сказал Александр Логинов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

В рамках форума «Ростелеком» представит информацию о единой платформе кибербезопасности компании и сервисах на ее основе. Система защищает информационные активы от сетевых атак, осуществляет мониторинг угроз, обеспечивает безопасность электронной почты и приложений.

Кроме того, эксперты компании расскажут участникам форума о проекте «Умный город», объединяющем ряд «умных решений» и сервисов компании в единый комплекс. Внедрение высокотехнологичных услуг «Ростелекома» позволяет создать комфортную городскую среду и способствует улучшению качества жизни населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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