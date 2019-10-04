2019-10-04T04:06:38+03:00
Общество

Двух гималайских медвежат, изъятых в Большом камне, выпустят на свободу

Специалисты отмечают, что они готовы вернуться в естественную среду
Кристина ГРИН
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Малышам не больше одного года. Фото: МРОО Центр Тигр.Малышам не больше одного года. Фото: МРОО Центр Тигр.
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Напомним, что сотрудники департамента охотнадзора изъяли у жителя Большого Камня двух гималайских медвежат. Малышам примерно год. Но за это время они могли сильно привыкнуть к человеку, поэтому нужно было провести исследования и понять – выживут ли хищники в естественной среде. Именно для этих целей медвежат привезли в центр «Тигр».

К счастью, новости хорошие. Косолапые сохранили острожное отношение к человеку. Они достаточно упитаны для своих лет, и, по мнению, экспертов, готовы к выпуску на волю.

- До зимних холодов у них есть время найти зимние убежища (чаще всего гималайские медведи предпочитают дупла) и полакомиться высококалорийными кормами- орехами, желудями, и сочными плодами деревьев, - отмечают в пресс-службе МРОО «Центр Тигр».

Сотрудники центра желают малышам прожить долгую жизнь, найти свой дом и вскоре стать полноценными хозяевами тайги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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