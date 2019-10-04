Из-за тайфуна «Митаг» в Приморье объявлено штормовое предупреждение
Ураганный ветер и проливные дожди обрушились на Тайвань 30 сентября. Остров находился во власти тайфуна «Митаг». Следующими на очереди оказались Китай и Корея. Теперь тайфун вышел в Тихий океан, там вихрь непогоды войдет во фронтальную зону умеренных широт. В конце недели стихия будет на юге Охотского моря.
- На Приморье вихрь существенного влияния не окажет. Однако из-за того, что над континентом в это время будет располагаться антициклон, а над акваторией Японского моря пройдёт тайфун, большие барические градиенты над морем приведут к усилению ветра на побережье края, - отмечают в пресс-службе Примгидромета.
Заметное похолодание жители Приморья уже успели ощутить. По данным синоптиков, низкие дневные температуры и сильный ветер сохранятся в регионе вплоть до 7 октября.
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В регионе объявлено штормовое предупреждение [фото]
ИСТОЧНИК KP.RU