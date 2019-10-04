Из-за тайфуна «Митаг» в Приморье объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 04:55 2019-10-04T04:55:09+03:00

Холодно и ветрено будет в регионе вплоть до 7 октября. Фото: Кристина ГРИН

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Ураганный ветер и проливные дожди обрушились на Тайвань 30 сентября. Остров находился во власти тайфуна «Митаг». Следующими на очереди оказались Китай и Корея. Теперь тайфун вышел в Тихий океан, там вихрь непогоды войдет во фронтальную зону умеренных широт. В конце недели стихия будет на юге Охотского моря.

- На Приморье вихрь существенного влияния не окажет. Однако из-за того, что над континентом в это время будет располагаться антициклон, а над акваторией Японского моря пройдёт тайфун, большие барические градиенты над морем приведут к усилению ветра на побережье края, - отмечают в пресс-службе Примгидромета.

Заметное похолодание жители Приморья уже успели ощутить. По данным синоптиков, низкие дневные температуры и сильный ветер сохранятся в регионе вплоть до 7 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU