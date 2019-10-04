«Восточный Порт» поздравил педагогов Врангеля с Днём учителя

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-04T10:45:01+03:00

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В преддверии Дня учителя, 4 октября, педагогический коллектив средней школы №19 «Выбор» поздравили ученики, их родители, представители общественных организаций, друзья и коллеги. К словам благодарности присоединились представители Фонда социальных и экологических инициатив «Восточный Порт».

- От ваших профессиональных и человеческих качеств зависит судьба наших детей, а значит, и будущее нашего Врангеля. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам выбрать свой жизненный путь, стать «Настоящими Людьми» с большой буквы. Пусть тепло души, которое вы щедро дарите детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых свершений, - поздравил учителей Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Фонд до конца 2019 года планирует учреждение ученической стипендии имени Виктора Васяновича. Фото: «Восточный Порт»

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Для этого определены и успешно реализуются 12 программ социального развития. Одна из них - «Образование» - направлена на комплексную поддержку учителей и учащихся. Так, в этом году школе оказана помощь в приобретении необходимого бытового и спортивного оборудования, в ремонте учебных классов и благоустройстве территории. Благодаря поддержке Фонда школьники имеют возможность выезжать на всероссийские и международные олимпиады и соревнования.

«Образование» - одна из 12 реализуемых Фондом программ. Фото: «Восточный Порт»

В рамках программы «Образование» Фонд до конца 2019 года планирует учреждение ученической стипендии имени первого начальника «Восточного Порта» Виктора Васяновича. Её лауреатами станут лучшие ученики Врангеля, показывающие высокие результаты в спорте, в учебе и в общественной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU