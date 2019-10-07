Выгоревшая плавбаза «Петр Житников» добралась до Приморья

СЕГОДНЯ 00:32 2019-10-07T01:25:47+03:00

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До Приморского края своим ходом добралась плавбаза «Петр Житников», на которой неделю полыхал пожар. Напомним, что судно загорелось у курильского острова Итуруп 23 сентября. На борту находилось 420 членов экипажа.

Как рассказали «КП-Владивосток» в морском-спасательно-координационном центре, плавбаза стоит на рейде возле Славянки. Ранее сообщалось, что судно поставят на ремонт на местный СРЗ (судо-ремонтный завод - прм.ред.).

О состоянии «Петра Житникова» не сообщается, однако известно, что помещения плавбазы выгорели практически полностью. С огнем боролись 56 человек, остальных эвакуировали. Есть информация, что члены команды были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет.

Транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку.

- Прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, - отметили в пресс-службе ДВТП.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU