Легенда № 13: в честь экс-игрока «Адмирала» хотят назвать хоккейную школу

СЕГОДНЯ 04:50 2019-10-07T07:05:38+03:00

Коллеги по цеху обратились к губернатору Приморья, сегодня состоится мачт памяти в честь Самвела Мнацяна

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Бывшие коллеги экс-игрока «Адмирала» выступили с идей о названии детско-юношеской школы хоккейного клуба в честь погибшего Самвела Мнацяна. Одноклубники спортсмена, скончавшегося на 30-ом году жизни из-за рака, уверены, что бывший капитан был образцом мужественности и достоин того, чтобы быть примером для подрастающих спортсменов. Сегодня в память хоккеиста состоится матч, сообщает «КП»-Владивосток».

Пресс-секретарь департамента физической культуры и спорта Приморского края Елена Ритус, прокомментировала, что открытое письмо в адрес губернатора Приморского края Олега Кожемяко, поступило от бывших и настоящих игроков «Адмирала». Назвать ДЮШ в честь бывшего капитана клуба – полностью инициатива коллег спортсмена, которым довелось с ним общаться и играть. Хоккеисты отметили, что с Самвелом связаны лучшие моменты в истории хоккейного клуба Владивостока.

– Боровшийся последний год с раком Мнацян в играх за «Адмирал» был образцом мужественности. Самвел бесстрашно заступался за партнёров по команде, был предан клубу и любим болельщиками. Ушедший из жизни хоккеист достоин того, чтобы быть примером для подрастающих спортсменов, а его имя, присвоенное школе, будет напоминать о человеке, который много сделал для популяризации хоккея в Приморском крае,– отмечено в сообщении.

Самвел Мнацян провел за «Адмирал» три сезона, при этом капитан выступал под номером 13, который суеверно считается не самым удачным. Все игры с участием Самвела проходили зрелищно, защитник быстро обрел славу главного тафгая клуба. О болезни хоккеиста стало известно в прошлом сезоне. Медики диагностировали у спортсмена злокачественную опухоль позвоночника. Сбор денег на лечение в Германии организовали болельщики и коллеги больного хоккеиста. Однако болезни все же удалось победить.

7 октября «Адмирал» проведет матч в честь экс-капитана. В 19:30 приморский клуб примет на родном льду «Нефтехимик». Команда будет благодарна всем, кто придет на игру, чтобы почтить память Сэма.

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ИСТОЧНИК KP.RU