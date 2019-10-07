2019-10-07T06:48:53+03:00
Общество

«Мужчина с большой буквы»: президент ХК «Адмирал» о Самвеле

Заирбек Юсупов выразил свои соболезнования близким Мнацяна
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Не стало Самвела Мнацяна. Фото: hcadmiral.ruНе стало Самвела Мнацяна. Фото: hcadmiral.ru
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Заирбек Юсупов выразил свои соболезнования родным и близким умершего экс-капитана «Адмирала» Самвела. Президент хоккейного клуба назвал Мнацяна «Мужчиной с большой буквы», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ХК «Адмирал».

По признанию Юсупова, три полных сезона Самвел был надежной опорой для всего коллектива. И даже после ухода из «Адмирала», Сэм, как его называли друзья, оставался частью приморской семьи.

- Мы потеряли одного из самых храбрых и мужественных людей. Не будет преувеличением сказать, что без профессионализма Самвела нам никогда не удалось бы возродить команду в 2017-2018 годах, сделать ее сильнее и проложить путь к новым победам. После ухода из «Адмирала» Сэм оставался частью нашей приморской хоккейной семьи. Мы навсегда запомним его, как капитана команды, верного друга, самоотверженного бойца. Самвел больше не выйдет на лёд, но память о нем будет жить в наших сердцах, - поделился президент ХК «Адмирал» Заирбек Юсупов.

Самвел Мнацян ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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