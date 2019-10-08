Контейнеровоз COSCO ENGLAND сняли с мели в акватории Владивостока
Судно китайской компании COSCO SHIPPING сел на мель у острова Скрыплёва во Владивостоке. Причиной стал шквалистый ветер, который сорвал якорь и отнес контейнеровоз на песчаную отмель. Спустя четыре с половиной часа судно удалось снять с мели.
На мель контейнеровоз встал в 8:05 часов утра по местному времени. Уже в 12:30 судно с помощью буксиров вытащили на безопасную глубину. В 14:00 часов контейнеровоз встал на якорь.
Как сообщили «Комсомольской правде-Владивосток» в морском спасательно-координационном центре, на борту находится двадцать шесть членов экипажа, все – граждане Китайской народной республики. Пострадавших в результате инцидента нет, разлива топлива не зафиксировано.
По предварительным данным, повреждений у контейнеровоза нет, однако судну еще предстоит детальный водолазный осмотр.
ИСТОЧНИК KP.RU