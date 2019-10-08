2019-10-08T13:32:52+03:00
Происшествия

Контейнеровоз COSCO ENGLAND сняли с мели в акватории Владивостока

На спасительную операцию ушло четыре с половиной часа
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Шквалистый ветер сорвал якорь и отнес контейнеровоз на песчаную отмель. Фото: пресс-служба ВМТПШквалистый ветер сорвал якорь и отнес контейнеровоз на песчаную отмель. Фото: пресс-служба ВМТП
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Судно китайской компании COSCO SHIPPING сел на мель у острова Скрыплёва во Владивостоке. Причиной стал шквалистый ветер, который сорвал якорь и отнес контейнеровоз на песчаную отмель. Спустя четыре с половиной часа судно удалось снять с мели.

На мель контейнеровоз встал в 8:05 часов утра по местному времени. Уже в 12:30 судно с помощью буксиров вытащили на безопасную глубину. В 14:00 часов контейнеровоз встал на якорь.

Как сообщили «Комсомольской правде-Владивосток» в морском спасательно-координационном центре, на борту находится двадцать шесть членов экипажа, все – граждане Китайской народной республики. Пострадавших в результате инцидента нет, разлива топлива не зафиксировано.

По предварительным данным, повреждений у контейнеровоза нет, однако судну еще предстоит детальный водолазный осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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