2019-10-08T10:06:43+03:00
Происшествия

Пожарные Владивостока отстояли от огня торговый центр на Эгершельде

Пламя охватило бутик сотовой связи и цветочный павильон
Милана СОКОЛ
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Приморские пожарные спасли от огня торговый центрПриморские пожарные спасли от огня торговый центрФото: Милана СОКОЛ
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Приморские пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре Владивостока. В здании, расположенном на улице Крыгина загорелся цветочный павильон и бутик сотовой связи. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток» в тушении было задействовано 12 машин и 20 специалистов приморского управления МЧС.

Тревожный вызов с места происшествия поступил в 03:46, спустя 7 минут на место подъехали первые пожарные расчеты. Из-за сильного задымления помещений специалистам пришлось задействовать звенья газодымозащитной службы. Во время разведки брандмейстеры выяснили, что горит цветочный магазин и павильон сотовой связи. Специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю прокомментировала, что огонь удалось локализовать в 4:02, а полностью ликвидировать спустя 36 минут. Благодаря оперативным действиям пожарных, пламя не распространилось на другие торговые точки, которых в ТЦ довольно много. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, причины происшествия и степень материального ущерба еще предстоит установить экспертам.

«Комсомолка» подробного рассказывала о серьезном пожаре, который произошел ранее в торговом центре «Максим». Владельцы бутиков и крупных магазинов, расположенных здании, понесли многомилионные убытки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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