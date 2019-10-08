Дикий Пумба наделал переполоха в черте Владивостока
Появление дикого кабана в черте Владивостока оказалось настоящей неожиданностью для жителей города. Животное, на всех парах, выбежавшее на дорогу на Тихой, также стремительно скрылось обратно в лесополосе, сообщает «КП»-Владивосток». Видео, быстро набрало популярность в интернете, став причиной обсуждений.
Как рассказали очевидцы корреспонденту «Комсомолки», кабан выбежал из лесополосы в районе дома №15 на Добровольского. Люди даже не успели понять, кто именно перед ними. Животное же, заметив человеческие фигуры, поспешило скрыться. Жители Приморья уверены, кабан вышел в город не случайно, не исключено, что местный Пумба попросту искал пропитание.
Дикий кабан выбежал на дорогу во Владивостоке.Видео: предоставлено Андреем Васильевым для "Комсомолки"Милана СОКОЛ
– Потеснили животных. Забрали их дом, лес,–констатируют пользователи социальной сети.
Стоит отметить, что при встрече с дикими зверями, приморцам нужно проявлять осторожность. Особенно это касается кабанов, которые могут быть не только агрессивными, но и являться переносчиками африканской чумы свиней, выявленной в Приморье летом.
По словам очевидцев, весной на Тихой уже видели двух диких подсвинков, не исключено, что появившийся на Добровольского гость, как раз один из подросших поросят.
ИСТОЧНИК KP.RU