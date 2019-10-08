Дикий Пумба наделал переполоха в черте Владивостока

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-08T12:44:26+03:00

Кабан и сам оказался не рад встрече с людьми [видео]

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Появление дикого кабана в черте Владивостока оказалось настоящей неожиданностью для жителей города. Животное, на всех парах, выбежавшее на дорогу на Тихой, также стремительно скрылось обратно в лесополосе, сообщает «КП»-Владивосток». Видео, быстро набрало популярность в интернете, став причиной обсуждений.

Как рассказали очевидцы корреспонденту «Комсомолки», кабан выбежал из лесополосы в районе дома №15 на Добровольского. Люди даже не успели понять, кто именно перед ними. Животное же, заметив человеческие фигуры, поспешило скрыться. Жители Приморья уверены, кабан вышел в город не случайно, не исключено, что местный Пумба попросту искал пропитание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736543" frameborder="0"></iframe> Дикий кабан выбежал на дорогу во Владивостоке.Видео: предоставлено Андреем Васильевым для "Комсомолки"Милана СОКОЛ

– Потеснили животных. Забрали их дом, лес,–констатируют пользователи социальной сети.

Стоит отметить, что при встрече с дикими зверями, приморцам нужно проявлять осторожность. Особенно это касается кабанов, которые могут быть не только агрессивными, но и являться переносчиками африканской чумы свиней, выявленной в Приморье летом.

По словам очевидцев, весной на Тихой уже видели двух диких подсвинков, не исключено, что появившийся на Добровольского гость, как раз один из подросших поросят.

ИСТОЧНИК KP.RU