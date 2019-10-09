Минтранс прокомментировал видео с пилона Русского моста во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:04 2019-10-09T03:04:19+03:00

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Два парня из Владивостока опубликовали в социальных сетях шокирующее видео, на котором они сидят на пилоне Русского моста. На высоте 324 метра над морем один из них болтал ногами, а второй повис, зацепившись за край. Блогерам ответило Министерство транспорта.

Видеозапись с пилона Русского моста была опубликована 7 октября и моментально облетела все социальные сети. Люди гадали: правда ли парням удалось забраться на сооружение и как? Интерес подогревался еще и тем, что сами блогеры не раскрывали всех карт.

Оказалось, что видео – фейк. Об этом «КП-владивосток» рассказали сами участники съемок Сергей и Антон. Подтвердили это и в Минтрансе.

- Мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке находится под круглосуточной защитой работников Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» и оснащен современными техническими средствами охраны. Вход в пилон Русского моста снабжен системой сигнализации и контролируется операторами технических средств охраны (ТСО). Доступ к лифту пилона доступен лишь техническому персоналу со специальными разрешениями, поэтому проникновение посторонних лиц на объект исключено, — прокомментировал Алексей Ковыршин, генеральный директор ФГУП «УВО Минтранса России».

ИСТОЧНИК KP.RU