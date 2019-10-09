Фонд «Восточный Порт» поддержал проведение всероссийского турнира по боксу

СЕГОДНЯ 03:23 2019-10-09T03:23:51+03:00

Соревнования второй год подряд собирают на ринге десятки сильнейших боксеров

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В Находке стартовал всероссийский турнир по боксу, организованный при поддержке Фонда социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Турнир класса «Б» посвящен памяти почётного жителя Находки Алексея Ибрагимова, посвятившего всю свою жизнь физическому и нравственному воспитанию молодёжи. Соревнования второй год подряд собирают на ринге десятки сильнейших боксёров со всей России.

Соревнования второй год подряд собирают на ринге десятки сильнейших боксёров со всей России. Фото: АО «Восточный Порт»

- АО «Восточный Порт» всегда оказывало поддержку спортсменам. В этом году нами создан Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Программа «Спорт», одна из 12 программ Фонда, направлена на то, чтобы сделать профессиональный и любительский спорт доступным для каждого, - отметил в приветствии участникам соревнований директор по экономике и финансам АО «Восточный Порт» Виталий Север.

Директор по экономике и финансам АО «Восточный Порт» Виталий Север. Фото: АО «Восточный Порт»

Благодаря поддержке Фонда, в этом году на «Восточном» впервые выступят спортсмены из-за рубежа – принять участие в турнире приехала представительная делегация боксёров из китайского города Муданьцзяна.

Председатель попечительского совета Фонда «Восточный Порт», Президент федерации бокса г. Находки Андрей Карпов. Фото: АО «Восточный Порт»

Предварительные и полуфинальные бои на ринге спортивного комплекса «Спартак» продолжатся 9-10 октября, с 14 до 17 часов. А в пятницу, 11 октября, с 12 до 15 часов, любителей бокса ждут финальные поединки и церемония награждения победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU