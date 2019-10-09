2019-10-09T03:23:51+03:00
Общество

Фонд «Восточный Порт» поддержал проведение всероссийского турнира по боксу

Соревнования второй год подряд собирают на ринге десятки сильнейших боксеров
Поделиться:
Турнир класса «Б» посвящен памяти почётного жителя Находки Алексея Ибрагимова. Фото: АО «Восточный Порт»Турнир класса «Б» посвящен памяти почётного жителя Находки Алексея Ибрагимова. Фото: АО «Восточный Порт»
Изменить размер текста:

В Находке стартовал всероссийский турнир по боксу, организованный при поддержке Фонда социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Турнир класса «Б» посвящен памяти почётного жителя Находки Алексея Ибрагимова, посвятившего всю свою жизнь физическому и нравственному воспитанию молодёжи. Соревнования второй год подряд собирают на ринге десятки сильнейших боксёров со всей России.

Соревнования второй год подряд собирают на ринге десятки сильнейших боксёров со всей России. Фото: АО «Восточный Порт»

Соревнования второй год подряд собирают на ринге десятки сильнейших боксёров со всей России. Фото: АО «Восточный Порт»

- АО «Восточный Порт» всегда оказывало поддержку спортсменам. В этом году нами создан Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Программа «Спорт», одна из 12 программ Фонда, направлена на то, чтобы сделать профессиональный и любительский спорт доступным для каждого, - отметил в приветствии участникам соревнований директор по экономике и финансам АО «Восточный Порт» Виталий Север.

Директор по экономике и финансам АО «Восточный Порт» Виталий Север. Фото: АО «Восточный Порт»

Директор по экономике и финансам АО «Восточный Порт» Виталий Север. Фото: АО «Восточный Порт»

Благодаря поддержке Фонда, в этом году на «Восточном» впервые выступят спортсмены из-за рубежа – принять участие в турнире приехала представительная делегация боксёров из китайского города Муданьцзяна.

Председатель попечительского совета Фонда «Восточный Порт», Президент федерации бокса г. Находки Андрей Карпов. Фото: АО «Восточный Порт»

Председатель попечительского совета Фонда «Восточный Порт», Президент федерации бокса г. Находки Андрей Карпов. Фото: АО «Восточный Порт»

Предварительные и полуфинальные бои на ринге спортивного комплекса «Спартак» продолжатся 9-10 октября, с 14 до 17 часов. А в пятницу, 11 октября, с 12 до 15 часов, любителей бокса ждут финальные поединки и церемония награждения победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несостоявшийся браконьер пытался застрелить рыбу из пистолета в Приморье
Минтранс прокомментировал видео с пилона Русского моста во Владивостоке
Буквально на ровном месте: во Владивостоке подбили еще один новенький автобус
Не хотела учиться: школьница путешествовала автостопом по Приморью
Владивосток сковали утренние 6-балльные пробки
«Королева драконов уже не та»: на владивостокстокца напала женщина с метлой и собаками
Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности в Приморье
Дикий Пумба наделал переполоха в черте Владивостока
В Приморье эвакуатор погрузил внедорожник с иностранцем в салоне и попытался отвезти его на штрафстоянку
Пожарные Владивостока отстояли от огня торговый центр на Эгершельде
Контейнеровоз COSCO ENGLAND сняли с мели в акватории Владивостока
Город ждет транспортный коллапс: водителей Владивостока просят проявить терпение
В Партизанске массивный тополь упал на крышу автобуса
Жители Первореченского района Владивостока останутся без горячей воды
Азербайджанец продал героин во Владивостоке и отправился в колонию на 10 лет
Светловолосый парень в черной спортивке пропал из общежития Приморья
«Боже, какая милота!»: пользователи сети расхваливают поступок полицейских Приморья
5-балльные пробки сковывают Владивосток
Желтый код: потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморье на 8 октября 2019 года
Разыскивается приморский педофил, напавший на девочку в подъезде (фото)
Судебные приставы помогли пенсионерке попасть домой, после того, как ее оттуда выгнали
Пригородные электропоезда во Владивостоке будут ходить по новому расписанию
В Приморье подключают тепло в жилых домах
Трамваев больше не станет: жильцам перекрытой улицы Владивостока лучше рассчитывать на себя
Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания