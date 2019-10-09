Во Владивостоке состоится фестиваль идей и технологий Rukami

СЕГОДНЯ 06:12 2019-10-09T06:12:32+03:00

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26-27 октября в кампусе Дальневосточного федерального университета состоится Всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami. На мероприятии соберутся энтузиасты, вовлечённые в техническое творчество. Они познакомят жителей Приморского края со своими изобретениями, идеями и разработками.

На мастер-классах каждый желающий сможет попробовать себя в роли изобретателя. Гости узнают, как найти свой путь в техническом творчестве, где искать инвесторов или как поддержать детей в новой сфере. Все желающие смогут познакомиться с изобретениями приморских мейкеров – увидеть уникальные деревянные SUP-доски, необычных роботов и даже специальное крыло для полёта человека.

- Зачастую мы не замечаем, как технологии входят в нашу жизнь и меняют её. У гостей фестиваля во Владивостоке будет возможность не только посмотреть на новые технологии, которые станут нашей реальностью в скором будущем, но и научиться их понимать и управлять ими. Он станет финальным аккордом для проекта в 2019 году, точкой сбора для всех, кто использует технологии в своей работе со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно удачно, что фестиваль пройдёт в ДВФУ — месте притяжения заинтересованной и умной молодёжи и присутствия Кружкового движения НТИ, — поделилась Наталья Смелкова, руководитель проекта Rukami.

Проект Rukami направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, меи керству, созданию собственных проектов в кружках. Фестиваль в этом году проходит в 11 городах России. Он состоялся в Туле, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Белгороде, Новосибирске, Челябинске. В октябре мероприятие пройдет в Иркутске, Красноярске и во Владивостоке.

Приморский край – единственный регион Дальнего Востока, в котором состоится фестиваль.

- В глазах нашей команды, цель фестиваля RUKAMI – развивать молодежь и показывать, что создавать вещи и изобретения собственными руками – это очень здорово! Особенно в ситуации, когда молодые ребята считают, что классно быть просто блогером, например. Вместо того, чтобы противиться такой тенденции, мы готовы доказать, что круче, когда ты сначала что-то создашь, а потом уже можешь стать на этой почве блогером! На площадке фестиваля доносить такой месседж будет не сложно еще и благодаря тому что уже с самого его позиционирования мы говорим с аудиторией на понятном ей языке. Так, термин «мейкер» вводит в ступор взрослое поколение, но школьники сразу понимают, о ком идет речь, – считает руководитель фестиваля во Владивостоке Анастасия Артюк.

26 октября с 11:00 до 18:00 и 27 октября с 11:00 до 17:00 фестиваль Rukami состоится в Дальневосточном федеральном университете (корпус B).

Участие бесплатное по предварительной регистрации – leader-id.ru/event/29990.

ИСТОЧНИК KP.RU