2019-10-10T02:56:19+03:00
Общество

Альфа-Банк стал лидером рейтинга доступности мобильных приложений

Мобильное приложение признано самым удобным для пользователей с ограниченными возможностями
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По результатам исследования лидерами стали 12 приложений банков.По результатам исследования лидерами стали 12 приложений банков.Фото: Кристина ГРИН
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По результатам мониторинга компании USABILITYLAB, приложение Альфа-Банка для смартфона признано самым удобным для пользователей с ограниченными возможностями.

Директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков отметил, что цифровой банкинг сегодня очень востребован в мире. Поэтому Альфа-Банк создает удобные сервисы, доступные каждому.

Управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин добавил, что рейтинг общедоступности приложений для смартфонов составляется с 2017 года. В нынешнем году компания решила исследовать доступность приложений для граждан уже отдельно.

Сатин добавил, что во многих банках проходят мероприятия по организации доступности собственных продуктов для людей с ограниченными возможностями. Специалисты USABILITYLAB полагают, что такие инициативы попадут во внимание разработчиков банковских приложений и те, в свою очередь, создадут максимально удобные сервисы для отдельной группы граждан.

Эксперты из USABILITYLAB составили список актуальных проблем, затрагивающих доступности приложений банков. В его основу легли те факты, которые могут доставлять трудности при работе с мобильной программой. Так, были выделены пять категорий для незрячих, слабовидящих, имеющих нарушения моторики, нарушения слуха, а также пользователей, не имеющих подобных особенностей. Оценка приложений производилась по стандарту ГОСТ Р 52872-2012 и инструкции по использованию веб-контента WCAG 2.1

По результатам исследования лидерами стали 12 приложений банков. Первую строчку занял Альфа-Мобайл. Также продует Альфа-Банка получил высокие оценки по дизайну и качеству кола, который был разработан специально для пользователей с ограниченными возможностями. Приложение доступна на платформах iOS и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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