«А вас, Штирлиц, я попрошу сдаться»: отчаянный водитель, протаранивший здание ФСБ во Владивостоке, пришел в полицию с повинной

СЕГОДНЯ 05:39 2019-10-10T08:15:29+03:00

В его отношении уже возбудили административное делопроизводство. Фото: dps_vl.

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Минувшей ночью в социальных сетях вирусно распространился снимок, сделанный у крыльца управления федеральной службы безопасности во Владивостоке. На снимке иномарка, протаранившая крыльцо ведомства. По мнению пользователей сети, смелость и отвага водителя чревата серьезными последствиями.

Многие уже успели пошутить на эту тему, написав под постом комментарии:

«Раньше всех приехал на работу».

«Я так в ГТА делал».

«Мне только спросить».

Среди активных пользователей оказались и те, кто был очевидцем произошедшего.

«Мы наблюдали этот инцидент....этот мужчина сначала врезался в опорную стену возле остановки «Покровский парк» (причем серьезно влетел, передняя часть автомобиля сильно пострадала), через несколько минут он пришел в себя и полетел дальше, через какое-то время он решил заехать в здание ФСБ».

После ДТП водитель, вероятно, понял, что наделал и скрылся с места происшествия. Уже утром он сдался полиции с повинной.

- Установлено, что 38-летний житель Владивостока, двигаясь на автомобиле Тойота Королла не справился с управлением, совершил съезд с дороги, после чего наехал на лестницу, ведущую к административному зданию, - отмечают в пресс-службе УМВД России по приморскому краю. - В результате дорожного происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Административное здание не повреждено.

В ведомстве отмечают, что водитель на момент ДТП не был пьян. В его отношении возбудили административное производство, ему грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU