«А вас, Штирлиц, я попрошу сдаться»: отчаянный водитель, протаранивший здание ФСБ во Владивостоке, пришел в полицию с повинной
Минувшей ночью в социальных сетях вирусно распространился снимок, сделанный у крыльца управления федеральной службы безопасности во Владивостоке. На снимке иномарка, протаранившая крыльцо ведомства. По мнению пользователей сети, смелость и отвага водителя чревата серьезными последствиями.
Многие уже успели пошутить на эту тему, написав под постом комментарии:
«Раньше всех приехал на работу».
«Я так в ГТА делал».
«Мне только спросить».
Среди активных пользователей оказались и те, кто был очевидцем произошедшего.
«Мы наблюдали этот инцидент....этот мужчина сначала врезался в опорную стену возле остановки «Покровский парк» (причем серьезно влетел, передняя часть автомобиля сильно пострадала), через несколько минут он пришел в себя и полетел дальше, через какое-то время он решил заехать в здание ФСБ».
После ДТП водитель, вероятно, понял, что наделал и скрылся с места происшествия. Уже утром он сдался полиции с повинной.
- Установлено, что 38-летний житель Владивостока, двигаясь на автомобиле Тойота Королла не справился с управлением, совершил съезд с дороги, после чего наехал на лестницу, ведущую к административному зданию, - отмечают в пресс-службе УМВД России по приморскому краю. - В результате дорожного происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Административное здание не повреждено.
В ведомстве отмечают, что водитель на момент ДТП не был пьян. В его отношении возбудили административное производство, ему грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU