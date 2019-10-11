Задержали вандалов, осквернивших мемориал в Уссурийске

СЕГОДНЯ 04:19 2019-10-11T04:19:42+03:00

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Сотрудники сразу двух ведомств ФСБ и МВД задержали парней, подозреваемых в осквернении мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Предположительно именно эти молодые люди сначала засыпали вечный огонь в Уссурийске землей, а после справили на него нужду. У правоохранительных органов в наличии есть видеозапись с лицами вандалов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Оба задержанных парня оказались совершеннолетними. По данным из СМИ, парням 21 и 22 года. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU