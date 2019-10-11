В Альфа-Банке стал доступен депозит под 6,4%

СЕГОДНЯ 04:34 2019-10-11T04:34:08+03:00

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С 10 октября по 31 декабря клиентам Альфа-Банка стал доступен акционный депозит в рублях «Еще выше», ставка по которому составляет 6,4% годовых.

Банк предлагает накопление средств и выбор способа начисления процентов (с капитализацией или без), при этом срок размещения составляет полгода или год. Минимальный вклад - 50 тысяч рублей. Пополнять и снимать средства нельзя, как и автоматически продлевать депозит.

По словам руководителя розничного бизнеса Альфа-Банка Майкла Тача, на сегодняшний день вклады – главный инструмент сбережений граждан РФ и важнейшая часть финансового планирования. Выбирая накопительный продукт, вкладчики обращают внимание на процентную ставку, условия по продукту и удобство управления своими деньгами. Как правило, депозиты размещаются на период от шести месяцев до года. Все эти критерии отражены в новом продукте Альфа-Банка – вкладе «Еще выше».

Для открытия депозита можно воспользоваться интернет-банком «Альфа-Клик», мобильным приложением «Альфа-Мобайл», а также обратиться в отделение или контакт-центр финансовой организации.