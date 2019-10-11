2019-10-11T06:11:17+03:00
Общество

«Бесплатное мясо бегает»: владивостокцы о стаде кабанчиков в городе

Автолюбители встретили диких животных и едва не задавили их колесами машины (видео)
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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По Владивостоку бегают кабанчики. Скрин из видео dps_vlПо Владивостоку бегают кабанчики. Скрин из видео dps_vl
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Автолюбители наткнулись на стадо маленьких кабанчиков на улице Снеговой во Владивостоке. Компания молодых людей сняла животных на камеру телефона и выложила в соцсеть. Видео моментально разбудило приморских «шутников», говорящих, что по городу бегает «еда», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В этом году кабаны частенько выбегали на улицы приморской столицы. Буквально несколько дней назад мы уже сообщали о «диком Пумбе», наделавшем переполоха в черте города. Тогда животное выбежало на дорогу в районе Тихой и скрылось обратно в лесополосе. Сегодня же, 11 октября, в интернете появилось новое видео с целым стадом упитанных кабанчиков.

Стадо кабанчиков встретили автолюбители во Владивостоке. Видео: dps_vl.! другой источник

Ролик, опубликованный в приморском паблике, вызвал шквал комментариев. Некоторые из них можно даже причислить к черному юмору.

- Бесплатное мясо бегает, - пишет некий Эрик. Многие мужчины его поддержали, заявив, что уже заряжают ружья. Женская же аудитория, напротив, обошлась без кровожадных мыслей - дамы просто умилилась «лапуськам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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