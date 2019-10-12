2019-10-12T06:06:28+03:00
Общество

Воспитанницу школы-интерната удалось найти в Приморье спустя два месяца

Девочку опознали благодаря огласке
Милана СОКОЛ
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Жизни и здоровью девочки ничего не угрожаетЖизни и здоровью девочки ничего не угрожает
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Воспитанница школы-интерната в селе Черниговка, обнаружена накануне в Приморье. Девочка, отсутствовавшая с 16 августа, жива. Как поделились с корреспондентом «КП»-Владивосток» волонтеры, участвующие в поисках подростка, ученицу удалось найти благодаря распространению информации.

Как ранее сообщала «Комсмолка», Анна покинула социальное учреждение в селе Черниговка, еще в начале августа. На протяжении этого времени велись поиски школьницы, 2002 года рождения. Ребенка искали полицейские и волонтеры. Как рассказали сотрудники некоммерческой организации «ПримПоиск», обнаружить подростка удалось благодаря бдительности жителей Приморья. После появления ориентировки на девочку и распространения информации в СМИ, стали поступать звонки о возможном местонахождении пропавшей. Отрабатывая наводку, полицейские обнаружили Аню, жизни и здоровью которой ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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