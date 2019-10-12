В Приморье пьяный водитель без прав покалечил детей

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-12T08:18:33+03:00

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Любитель пьяной езды без прав был задержан в Приморье. При этом автомобилист управлял не маленьким авто, а микрогрузовиком. Нетрезвый водитель врезался в припаркованное авто, в котором в этом момент находились дети. 5-летним малышкам и 59-летнему мужчине понадобилась срочная помощь медиков. Нарушителю, который уже привлекался к административной ответственности, теперь грозит уголовное наказание, сообщает «КП»-Владивосток».

Авария с участием Mitsubishi Canter и Toyota Gaia произошло в районе дома №112 на улице 50 лет Октября в селе Чугуевка. По предварительной информации, микрогрузовик ехал со стороны села Новомихайловка в направлении села Соколовка. Водитель не справился с управлением и на всем ходу протаранил автомобиль, стоящий у въезда во двор. По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в момент происшествия в авто были дети. Девочки были пристегнуты штатными ремнями безопасности, однако это их не спасло. Не исключено, что именно из-за отсутствия в машине детских кресел или специализированных удерживающих устройств, малышки травмы головы. Кстати, владельцу автомобиля, помимо прочих напастей, предстоит заплатить штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних.

Пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТПФото: 25.mvd.ru

Что касается 38-летнего виновника ДТП, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, отказался от медицинской экспертизы. Во время проверки полицейские установили, что автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил. В сентябре его и вовсе лишили прав за пьяную езду. Планировалось, что любитель злоупотреблять спиртным станет пешеходом на полтора года, однако приморец продолжил эксперименты на дорогах общего пользования. Теперь за повторное правонарушение мужчине грозит уголовная ответственность. По факту ДТП проводится проверка, после которой будет вынесено решение.

«Комсомолка» ранее писала, что в Приморье состоялся суд в отношении пьяного водителя, по вине которого погиб пешеход. Мужчина отделался условным сроком и лишением прав.

ИСТОЧНИК KP.RU