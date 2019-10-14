Уменьшили аварийность: новый светофор заработал во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:59 2019-10-14T02:59:37+03:00

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Новый светофор уже заработал во Владивостоке 14 октября. Регулировщик уменьшит аварийность на перекрестке улиц Вилкова и 50 лет ВЛКСМ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию. В городской администрации советуют водителям быть внимательными при движении на данном участке дороги.

Ранее на перекрестке часто происходили ДТП, в связи с чем специалисты и решили его обезопасить. В этом году новые светофорные объекты разместили также на улице Всеволода Сибирцева и Университетском проспекте. Установление регулировщиков в городе происходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU