2019-10-14T02:59:37+03:00
Общество

Уменьшили аварийность: новый светофор заработал во Владивостоке

Регулировщик обезопасит перекресток улиц Вилкова и 50 лет ВЛКСМ
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Светофор уменьшит аварийность перекрестка. Фото: администрация ВладивостокаСветофор уменьшит аварийность перекрестка. Фото: администрация Владивостока
Изменить размер текста:

Новый светофор уже заработал во Владивостоке 14 октября. Регулировщик уменьшит аварийность на перекрестке улиц Вилкова и 50 лет ВЛКСМ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию. В городской администрации советуют водителям быть внимательными при движении на данном участке дороги.

Ранее на перекрестке часто происходили ДТП, в связи с чем специалисты и решили его обезопасить. В этом году новые светофорные объекты разместили также на улице Всеволода Сибирцева и Университетском проспекте. Установление регулировщиков в городе происходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Круизный лайнер Costa Serena опоздал во Владивосток из-за тайфуна «Хагибис»
Во Владивостоке построят многоуровневую парковку на 300 машин, постановление подписано
Во Владивостоке устроили флешмоб на воде
Россельхознадзор оштрафовал Минобороны за неправильную работу в Приморье на земле
«Все забыли как на педали нажимать?»: Владивосток встал в 7-балльную пробку
Для тех, кто проспал: первый снег во Владивостоке попал на видео
Милая женщина в бриджах с жемчужинами пропала в Приморье
Набираемся терпения: отключения холодной воды грядут во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождем
В этот день байкерам лучше не выезжать: печальную статистику мотосезона в Приморье озвучила ГИБДД
Красивейший уголок Приморья превратили в помойку
Стой, стрелять буду: на режимный объект в Приморье забрался неизвестный
Лайфхак для водителей: ГИБДД Владивостока опубликовала полезное разъяснение
Приморским пожарным пришлось выводить жильцов из горящего дома
Дождались: первый снег выпадет во Владивостоке ранним утром
Технические работы: часть Владивостока останется без света
Хапуги: жители Владивостока переживают за пса, эвакуированного с машиной