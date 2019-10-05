2019-10-05T11:33:57+03:00
Общество

На проспекте Красоты во Владивостоке устанавливают первый светофор

Для регулировщика уже ставят столбы (фото)
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Первый светофор появится на опасном перекресткеПервый светофор появится на опасном перекресткеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Новый светофор появится на улице Всеволода Сибирцева в районе перекрестка с улицей Толстого. Часть столба для будущего регулировщика уже установили, вскоре рабочие займутся и самим аппаратом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Светофорный объект появится на довольно известном перекрестке. Раньше там любила отдыхать городская молодежь. В особенности так называемые стритрейсеры приезжали на автомобилях вечером поболтать друг с другом. Но в какой-то момент на участке специально установили бордюры, что-то вроде островков безопасности, и народ перестал там собираться. Тем не менее перекресток остался довольно опасным местом. До сих пор там частенько происходят ДТП, поскольку дорога ровная, а на каждую такую один любитель погонять, да найдется.

Часть конструкции уже установили Фото: Сергей БАЛАНОВ

Часть конструкции уже установилиФото: Сергей БАЛАНОВ

На фото можно увидеть, что работа кипит - со стороны улицы Толстого уже установили конструкцию, на которой будет висеть светофор, а прямо сейчас устанавливается столб и со стороны моря.

Заливаю бетон для основания Фото: Сергей БАЛАНОВ

Заливаю бетон для основанияФото: Сергей БАЛАНОВ

Проспект Красоты тянется от Фуникулера и до улицы Шилкинской, но до сих пор светофоров там не было. Хотя речь шла о них довольно давно, ведь нужно было как-то обезопасить участок. Пару раз клали лежачих полицейских, но при перекладке асфальта, убирали, а потом забывали прикрепить их обратно. Теперь же на знаменитом проспекте появится самый первый регулировщик.

Кстати, совсем недавно новый светофор установили и на улице Спортивной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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