Леопарды вышли за границы национального парка в Приморье

СЕГОДНЯ 05:15 2019-10-15T05:15:48+03:00

В связи с фиксацией семейства редких кошек вблизи автодороги, водителей просят быть особенно внимательными Фото: Скриншот с видео

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Жителей и гостей Приморья призывают быть бдительными в связи с фиксацией леопардов на дорогах. Напомним, что автолюбитель снял на видео, как семья редких кошек осторожно перебегает дорогу возле села Краскино. Очевидец не причинил зла хищникам, а запись передал сотрудник нацпаркка «Земля леопарда».

Автором видео стал местный житель Владимир Федосеев. Он рассказал, что впервые видел леопардов в дикой природе. Редких кошек он встретил примерно в пяти километрах от границ нацпарка. Как отметили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда», в прошлом году пятнистых хищников здесь встречали редко.

- Меня и мою семью впечатлило, насколько это красивые кошки, - рассказал Владимир Федосеев. – Мы не слышали, чтобы сюда заходили леопарды и не ожидали их увидеть. Эта встреча, конечно, впечатлила нас. Надеемся, что у мамы с котятами все будет хорошо и их никто не тронет

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737656" frameborder="0"></iframe> Семью грациозных леопардов посчастливилось встретить жителям Приморья.Видео: blog_vladivostokСоциальные сети

Информацию о встрече человека и дальневосточного леопарда сотрудники нацпарка передали коллегам из охотнадзора Приморского края. В связи с фиксацией семейства редких кошек вблизи автодороги, водителей просят быть особенно внимательными. Особенно тех, которые посещающих Хасанский и Надеждинский районы.

- Популяция дальневосточного леопарда в России растет, и все чаще эти кошки фиксируются вне особо охраняемых природных территорий, - отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Это естественное явление и важно понимать, что человеку нечего опасаться: в отличие от амурского тигра, дальневосточный леопард не нападает первым на человека. Мы призываем с пониманием относиться к таким встречам и ценить такое соседство: ведь леопард – это один из ярких туристических брендов Хасанского района, которым стоит гордиться.

ИСТОЧНИК KP.RU