Снимаем шапки: погода в Приморье продолжает удивлять, в крае до +17

СЕГОДНЯ 01:07 2019-10-16T01:07:41+03:00

На этой неделе осадков не ожидается Фото: Милана СОКОЛ

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На протяжении нескольких дней в Приморье резко похолодало. После прохождения атмосферного фронта над Японским морем и вторжением холодных масс, столбики термометров стремительно поползли вниз. Среднесуточная температура воздуха во Владивостоке оказалась на 3-4 градуса ниже климатической нормы, однако уже сегодня значительно потеплеет, сообщает «КП»-Владивосток».

16 октября на погоду в Приморском краем влияет поле повышенного атмосферного давления. Благодаря покровительству антициклона, в Приморье переменная облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют ветер западный, северо-западный, умеренный. По данным портала «Примпогода», воздух прогреется до +12...+17°C.

Столица Приморья порадует местных жителей температурой воздуха +12...+14°C. В городе переменчивая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного.

Относительно теплее в Находке. При западном, северо-западном, слабом до умеренного ветре воздух прогреется до +14...+16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. В городе будет дуть западный, северо-западный, умеренный ветер. Температура воздуха +13...+15°C.

ИСТОЧНИК KP.RU