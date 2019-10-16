Снимаем шапки: погода в Приморье продолжает удивлять, в крае до +17
На протяжении нескольких дней в Приморье резко похолодало. После прохождения атмосферного фронта над Японским морем и вторжением холодных масс, столбики термометров стремительно поползли вниз. Среднесуточная температура воздуха во Владивостоке оказалась на 3-4 градуса ниже климатической нормы, однако уже сегодня значительно потеплеет, сообщает «КП»-Владивосток».
16 октября на погоду в Приморском краем влияет поле повышенного атмосферного давления. Благодаря покровительству антициклона, в Приморье переменная облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют ветер западный, северо-западный, умеренный. По данным портала «Примпогода», воздух прогреется до +12...+17°C.
Столица Приморья порадует местных жителей температурой воздуха +12...+14°C. В городе переменчивая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного.
Относительно теплее в Находке. При западном, северо-западном, слабом до умеренного ветре воздух прогреется до +14...+16°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. В городе будет дуть западный, северо-западный, умеренный ветер. Температура воздуха +13...+15°C.
ИСТОЧНИК KP.RU