Мэрия в борьбе с пробками запретила парковаться вдоль Военного шоссе во Владивостоке
Администрация Владивостока вместе с сотрудниками ГИБДД провели мониторинг текущей дорожной ситуации в городе. Власти решили бороться с пробками с помощью кардинальных мер. По итогам исследования было принято решение запретить парковку вдоль улицы Военное шоссе от 22 до 28 дома. В скором времени здесь появятся знаки «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор».
- Ограничения позволят сделать проезд по данному участку менее затруднительным. Зачастую хаотично запаркованные автомобили создают большие неудобства другим участникам дорожного движения, в том числе и проезду оперативных служб, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.
Водители, будьте внимательны на дорогах. Особенно к нововведениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU