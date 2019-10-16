Мэрия в борьбе с пробками запретила парковаться вдоль Военного шоссе во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-16T08:23:15+03:00

Ограничения, по мнению властей, помогут избавиться от пробок. Фото: администрация Владивостока.

В ближайшее время здесь появятся знаки «Остановка запрещена»

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Администрация Владивостока вместе с сотрудниками ГИБДД провели мониторинг текущей дорожной ситуации в городе. Власти решили бороться с пробками с помощью кардинальных мер. По итогам исследования было принято решение запретить парковку вдоль улицы Военное шоссе от 22 до 28 дома. В скором времени здесь появятся знаки «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор».

- Ограничения позволят сделать проезд по данному участку менее затруднительным. Зачастую хаотично запаркованные автомобили создают большие неудобства другим участникам дорожного движения, в том числе и проезду оперативных служб, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

Водители, будьте внимательны на дорогах. Особенно к нововведениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU