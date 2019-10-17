Фонд «Восточный Порт» вручил новые автомобили городской больнице

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-17T07:17:46+03:00

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Два новых автомобиля отечественного производства передало АО «Восточный Порт» Находкинской городской больнице. Машины повышенной проходимости марки «УАЗ Хантер» поступили в распоряжение взрослой и детской участковых служб НГБ. В ближайшее время санитарный транспорт приступит к работе: один автомобиль будет обслуживать Северный микрорайон Находки, а другой – Врангель и посёлок Козьмино.

- Чтобы обеспечить всю первичную медицинскую помощь, нам необходим автотранспорт. Ведь, если мы своим ходом отправим врача по больным, на это у него уйдёт почти весь рабочий день, - рассказала Нина Фадеева, заведующая поликлиникой детской больницы КГБУЗ НГБ.- Поддержка в этом вопросе наших давних партнёров - «Восточного Порта», неоценима. Теперь мы сможем закрепить этот транспорт на самые отдалённые участки – в Северном микрорайоне своевременную медицинскую помощь смогут получать 2 тысячи детей, а во Врангеле – более 3 тысяч.

В Северном микрорайоне своевременную медицинскую помощь смогут получать 2 тысячи детей. Фото:"Восточный Порт"

- Нехватка медицинских специалистов - одна из самых острых проблем Дальнего Востока. Участковые врачи сегодня обслуживают сразу по несколько участков, преодолевая большие расстояния. Уверен, что новые машины значительно облегчат работу педиатрам и терапевтам, а их пациенты будут быстрее получать медицинскую помощь на дому, - отметил вице-президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Алексей Болта во время передачи автомобилей медицинским работникам.

Машины повышенной проходимости марки "УАЗ Хантер". Фото:"Восточный Порт"

Всесторонняя поддержка медицинских учреждений и инициатив, касающихся здоровья граждан, – в числе приоритетных задач работы Фонда «Восточный Порт». Напомним, благодаря поддержке Фонда, был реализован проект «Здоровая Находка», направленный на раннее выявление заболеваний у жителей городского округа. В августе 2019 году состоялась презентация передвижного медицинского комплекса, оснащённого новейшим медицинским оборудованием, для проведения профилактических медосмотров. Значительную помощь в приобретении медтехники оказал Фонд «Восточный Порт».

ИСТОЧНИК KP.RU