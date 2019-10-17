«Включение отопления, вероятно, не произойдет до конца следующей недели»: в мэрии обсудили начало отопительного сезона во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-17T12:14:42+03:00

Сеть теплоснабжения на 100% готова к запуску, но на улице слишком высокая температура

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В мэрии обсудили начало отопительного сезона во Владивостоке. Сеть теплоснабжения готова к запуску на 100%, но температура воздуха на сегодняшний день, 17 октября, слишком высокая для подключения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на городскую администрацию.

Для старта отопительного сезона необходимо чтобы среднесуточная температура воздуха продержалась в течение пяти дней не выше +8 градусов. До сих пор такого в приморской столице не наблюдалось. Специалисты регулярно запрашивают прогноз у Примгидромета.

- Отопительный сезон во Владивостоке обычно наступает после 20 октября, - рассказывает начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Кравченко. - Мы запрашиваем в Примгидромете перспективный прогноз. И пока синоптики говорят о приходе тепла на выходных – температура воздуха прогреется до +18 градусов. Так что включение отопления, вероятно, произойдет не ранее конца следующей недели.

Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании и Дальневосточной генерирующей компании. Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) в ближайшее время завершат устранение повреждений сетей горячего водоснабжения. Последнего нет в 36 домах, но аварийные работы, по словам представителя ВПЭС, обещают завершить до 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU