«Включение отопления, вероятно, не произойдет до конца следующей недели»: в мэрии обсудили начало отопительного сезона во Владивостоке
В мэрии обсудили начало отопительного сезона во Владивостоке. Сеть теплоснабжения готова к запуску на 100%, но температура воздуха на сегодняшний день, 17 октября, слишком высокая для подключения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на городскую администрацию.
Для старта отопительного сезона необходимо чтобы среднесуточная температура воздуха продержалась в течение пяти дней не выше +8 градусов. До сих пор такого в приморской столице не наблюдалось. Специалисты регулярно запрашивают прогноз у Примгидромета.
- Отопительный сезон во Владивостоке обычно наступает после 20 октября, - рассказывает начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Кравченко. - Мы запрашиваем в Примгидромете перспективный прогноз. И пока синоптики говорят о приходе тепла на выходных – температура воздуха прогреется до +18 градусов. Так что включение отопления, вероятно, произойдет не ранее конца следующей недели.
Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании и Дальневосточной генерирующей компании. Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) в ближайшее время завершат устранение повреждений сетей горячего водоснабжения. Последнего нет в 36 домах, но аварийные работы, по словам представителя ВПЭС, обещают завершить до 18 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU