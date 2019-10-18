СК проверяет школу на Сахалине, в которой одноклассники избили 10-летнюю девочку за напоминание о домашнем задании
О жутком инциденте, произошедшем в сахалинском городе Поронайск знает уже едва ли не вся страна. Там четвероклассники избили 10-летнюю девочку за то, что та напомнила учителю о домашнем задании. Дети подкараулили ребенка у крыльца школы, повалили на землю и стали пинать – били в основном по голове. В конечном итоге у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга. Сейчас она находится в больнице, а в обстоятельствах произошедшего намерены разобраться следователи.
Межрайонный СК инициировал проведение доследственной проверки по статье «Халатность». Оперативники хотят дать оценку действиям руководства школы, потому что избивали девочку на территории общеобразовательного учреждения.
- Следственными органами перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его для проведения дальнейшей проверки в региональное следственное управление, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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«Повалили на землю и пинали по голове»: на Сахалине одноклассники избили 10-летнюю девочку за напоминание о домашнем задании
Сейчас ребенок находится в больнице с диагнозом сотрясение мозга (читать дальше..)
ИСТОЧНИК KP.RU