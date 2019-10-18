Фонд «Восточный Порт» и жители Врангеля назвали новый сквер именем Геннадия Жебелева

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-18T09:51:42+03:00

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Во Врангеле новому скверу на Приморском проспекте, построенному Фондом поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» официально присвоено имя Геннадия Жебелева – легендарного начальника Порта, руководившего предприятием в 90-е годы прошлого века.

Идея строительства сквера в центре Врангеля появилась еще в прошлом году. С инициативой благоустройства пустыря на Приморском проспекте выступили местные жители. Реализацию проекта взял на себя Фонд «Восточный Порт» в рамках программы «Комфортная среда», направленной на благоустройство микрорайона. В социальных сетях был проведен опрос, где каждый желающий мог высказать свои пожелания, каким бы он хотел видеть новый сквер.

Идея строительства сквера в центре Врангеля появилась еще в прошлом году. Фото: «Восточный Порт»

Жители Врангеля активно включились в обсуждение проекта - было получено несколько сотен отзывов и предложений, которые учли при проектировании нового места отдыха. Сквер разделили на несколько функциональных зон: детскую площадку, территорию для занятий спортом, беговую дорожку и аллею для пеших прогулок.

Строители завершили работы в июле, к празднованию 45-летнего юбилея «Восточного Порта», и тогда же местные жители выступили с инициативой – присвоения скверу имени Геннадия Прокофьевича Жебелева – человека в своё время много сделавшего для развития «Восточного Порта» и посёлка Врангель.

В честь знакового события в сквере на Приморском проспекте прошёл праздник, главными участниками которого вместе с родителями стали самые юные жители микрорайона. Для них Фонд организовал развлекательную программу с подвижными играми, экологическими конкурсами и мастер-классами. На торжественном собрании, посвящённом наименованию сквера и открытию мемориального камня, выступили почётные гости – члены семьи Геннадия Жебелева, представители Фонда «Восточный Порт», общественных организаций, краевого парламента и руководства муниципалитета.

Сквер разделили на несколько функциональных зон: детскую площадку, территорию для занятий спортом, беговую дорожку и аллею для пеших прогулок. Фото: «Восточный Порт»

- Спасибо «Восточному Порту» за то, что они сделали нам такой подарок. Предприятие сегодня приняло преемственность прошлого поколения, не забывая поселок и его жителей, - сказал в своём выступлении замглавы администрации Находки Валерий Мишкин. - Геннадий Жебелев был человеком с активной жизненной позицией и талантливым руководителем. Во многом благодаря ему «Восточный Порт» сейчас является одной из самых динамично развивающихся компаний страны.

- Очень приятно, что с этой инициативой в наш Фонд обратились жители Врангеля, ветераны Порта, те, кто знал Геннадия Прокофьевича лично, кто с ним работал. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в юбилейный год – «Восточному Порту» исполняется 45 лет, - отметил вице-президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Алексей Болта. - Со своей стороны, мы обещаем, что не остановимся на достигнутом – среди 12 программ Фонда, которые мы реализуем, есть программа «Историческое наследие», которая как раз направлена на сохранение исторической памяти. Считаю, что это очень важная задача, особенно с точки зрения воспитания молодёжи. Будущие поколения должны знать своих героев, должны знать историю своей малой родины и, конечно же, гордиться ей.

ИСТОЧНИК KP.RU