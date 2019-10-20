Туман и без осадков: погода на 20 октября

СЕГОДНЯ 03:25 2019-10-20T03:25:17+03:00

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Несмотря на то, что на календаре 20 октября, погода продолжает радовать жителей Приморья. Сегодня погодные условия в регионе определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается. Утром местами туман, ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного, вечером - сильный. Воздух прогреется до +14...+16 градусов.

В Уссурийске также осадков не ожидается. Ветер южный слабый до умеренного, вечером умеренный до сильного. Столбик термометра поднимется до +16...+18 градусов.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит +15...+17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU