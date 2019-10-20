Тренер владивостокского “Луча” подал в отставку из-за неудачного матча

СЕГОДНЯ 04:09 2019-10-20T04:09:21+03:00

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Главный тренер владивостокской футбольной команды “Луч” принял решение об отставке. Причиной такого поступка стала череда неудачных игр. Буквально накануне “тигры” уступили дома “Енисею” из Красноярска, пишет «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на официальный сайт ФК “Луч”.

“После неудачных матчей главный тренер команды Рустем Хузин подал в отставку”, - говорится в сообщении.

Здесь также отмечается, что несмотря на то, что дела у команды в последних турах не очень ладились, не стоит забывать каких результатов команда добилась при Рустеме Хузине - это рекордная беспроигрышная серия из 13 матчей и 19 матчей с нулевым счетом. Всего под руководством тренера футболисты провели 59 официальных встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU