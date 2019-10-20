Из-за густого тумана сотни пассажиров не смогли вовремя улететь из Владивостока

СЕГОДНЯ 06:12 2019-10-20T06:44:57+03:00

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Сотни пассажиров не смогли вовремя улететь из Владивостока сегодня, 20 октября. Их рейсы были отложены на несколько часов. Причиной стал густой туман, который опустился утром на столицу ДФО, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Как рассказали сами пассажиры, из-за плохой видимости авиакомпании приняли решение отложить рейсы на неопределенное время, пока погодные условия не улучшатся. По состоянию на 11 утра были задержаны 10 рейсов в Санью, Бангкок, Новосибирск, Южно-Сахалинск, а также Москву и Хабаровск.

Однако и сесть во Владивостоке самолеты тоже не могли. Воздушные суда кружили над аэропортами, после чего отправлялись в аэропорт Хабаровска. По этой причине сотни пассажиров не успели на стыковочные рейсы. Однако компенсировать убытки им никто не будет.

В настоящее время погода улучшилась и все рейсы осуществляются по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU