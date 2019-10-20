2019-10-20T10:07:38+03:00
Общество

«Я ничего не должен»: очередной конфликт из-за отсутствия валидатора в автобусе разгорелся во Владивостоке

На этот раз водитель удерживал пассажиров, заставляя одного из них перевести деньги ему на карту
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Как оказалось, терминалы есть далеко не во всех автобусах. Фото: Администрация ВладивостокаКак оказалось, терминалы есть далеко не во всех автобусах. Фото: Администрация Владивостока
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Новый конфликт разгорелся между водителем автобуса №74 и пассажиром. Причиной стал отсутствующий валидатор (терминал безналичной оплаты). У пассажира с собой не было наличных, но он был готов расплатиться картой. Водитель же отказывался выпускать его из транспортного средства, заставляя перевести ему деньги по номеру телефона, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на интернет-паблик @narodnoekachestvo.

Как пишет паблик, инцидент произошел 19 октября в 16:40 на ост.Запорожская (в сторону пл.Окатовая). Пассажир хотел оплатить проезд банковской картой, однако терминала в автобусе не оказалось. Тогда водитель автобуса г/н ВО 652, маршрут №74, заблокировал двери и отказался просто так выпускать пассажира.

- Я никому ничего не должен. Ты за услугу мою заплати, я тебя привез. У тебя наличные должны быть при себе, - заявил водитель. После этого он потребовал, чтобы пассажир перевел ему деньги на карту.

Молодой человек отказался этого делать, напомнив мужчине, что если в автобусе нет терминала, то он, по распоряжению администрации Владивостока, может проехать бесплатно. В результате водитель отказался ехать дальше, пригрозил, что вызовет полицию и начал звонить своему начальнику, чтобы тот вразумил несговорчивого пассажира.

narodnoekachestvonarodnoekachestvo
Водитель автобуса отказывается выпускать пассажира
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Неизвестно насколько бы затянулся конфликт, если бы другие пассажиры не начала возмущаться, что автобус слишком долго стоит. Водитель выпустил молодого человека без оплаты и отправился дальше по своему маршруту.

Между тем, буквально в пятницу, 18 октября, мэрия отчиталась на своем сайте, что терминалами обеспечены все трамваи, троллейбусы и автобусы внутригородских маршрутов, а также фуникулер. Валидаторы выданы руководителям компаний-перевозчиков, которые самостоятельно распределяют их по маршрутам.

«Выдали 699 терминалов, - сообщила директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова. – Исходя из того, что ежедневно на дороги города выходит 550-600 автобусов, 11 трамваев и 12 троллейбусов, этого количества вполне достаточно для полного покрытия маршрутной сети».

ИСТОЧНИК KP.RU

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