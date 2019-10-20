«Я ничего не должен»: очередной конфликт из-за отсутствия валидатора в автобусе разгорелся во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-20T10:07:38+03:00

Как оказалось, терминалы есть далеко не во всех автобусах. Фото: Администрация Владивостока

На этот раз водитель удерживал пассажиров, заставляя одного из них перевести деньги ему на карту

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Новый конфликт разгорелся между водителем автобуса №74 и пассажиром. Причиной стал отсутствующий валидатор (терминал безналичной оплаты). У пассажира с собой не было наличных, но он был готов расплатиться картой. Водитель же отказывался выпускать его из транспортного средства, заставляя перевести ему деньги по номеру телефона, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на интернет-паблик @narodnoekachestvo.

Как пишет паблик, инцидент произошел 19 октября в 16:40 на ост.Запорожская (в сторону пл.Окатовая). Пассажир хотел оплатить проезд банковской картой, однако терминала в автобусе не оказалось. Тогда водитель автобуса г/н ВО 652, маршрут №74, заблокировал двери и отказался просто так выпускать пассажира.

- Я никому ничего не должен. Ты за услугу мою заплати, я тебя привез. У тебя наличные должны быть при себе, - заявил водитель. После этого он потребовал, чтобы пассажир перевел ему деньги на карту.

Молодой человек отказался этого делать, напомнив мужчине, что если в автобусе нет терминала, то он, по распоряжению администрации Владивостока, может проехать бесплатно. В результате водитель отказался ехать дальше, пригрозил, что вызовет полицию и начал звонить своему начальнику, чтобы тот вразумил несговорчивого пассажира.

narodnoekachestvo Водитель автобуса отказывается выпускать пассажира

Неизвестно насколько бы затянулся конфликт, если бы другие пассажиры не начала возмущаться, что автобус слишком долго стоит. Водитель выпустил молодого человека без оплаты и отправился дальше по своему маршруту.

Между тем, буквально в пятницу, 18 октября, мэрия отчиталась на своем сайте, что терминалами обеспечены все трамваи, троллейбусы и автобусы внутригородских маршрутов, а также фуникулер. Валидаторы выданы руководителям компаний-перевозчиков, которые самостоятельно распределяют их по маршрутам.

«Выдали 699 терминалов, - сообщила директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова. – Исходя из того, что ежедневно на дороги города выходит 550-600 автобусов, 11 трамваев и 12 троллейбусов, этого количества вполне достаточно для полного покрытия маршрутной сети».

ИСТОЧНИК KP.RU