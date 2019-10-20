За убийство собаки догхантеру светит уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-20T11:15:19+03:00

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Уголовное дело светит жителю Приморья, который застрелил собаку. Владелец убитого животного оценил свой ущерб в 30 тысяч рублей и уже подал заявление полицию, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, полицией Артема была проверена информация, размещенная в социальных сетях, об убийстве собаки. Более того, стражам правопорядка также удалось разыскать владельца животного - собаки породы среднеазиатская овчарка. Мужчина, узнав о гибели своего питомца, сразу подал заявление в полицию, оценив свой ущерб в 30 тысяч рублей.

По факту жестокого обращения с животным полицией было возбуждено уголовное дело. Изъято предполагаемое орудие преступления – гладкоствольное охотничье ружье. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU