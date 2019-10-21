Летняя температура не покидает Приморье: дождь и +20°C обещают синоптики

СЕГОДНЯ 00:27 2019-10-21T00:27:59+03:00

В столице Дальнего Востока без осадков

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Теплая погода, установившаяся на выходных, продолжит радовать приморцев и в начале недели. Под влиянием фронтальных разделов, в понедельник воздух прогреется +15...+20°C. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь и умеренный северо-западный ветер, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

В столице Приморья утром местами туман. Днем переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-западный умеренный ветер, вечером перейдет в сильный. Воздух максимально прогреется до +16°C.

Утром ожидается небольшой дождь в приморских городах Уссурийск и Находка. Синоптики прогнозируют в обоих населенных пунктах переменную облачность, ветер северо-западный умеренный до сильного. Столбики термометров сегодня поднимутся до +16...+18°C.

ИСТОЧНИК KP.RU