Летняя температура не покидает Приморье: дождь и +20°C обещают синоптики
Теплая погода, установившаяся на выходных, продолжит радовать приморцев и в начале недели. Под влиянием фронтальных разделов, в понедельник воздух прогреется +15...+20°C. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь и умеренный северо-западный ветер, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».
В столице Приморья утром местами туман. Днем переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-западный умеренный ветер, вечером перейдет в сильный. Воздух максимально прогреется до +16°C.
Утром ожидается небольшой дождь в приморских городах Уссурийск и Находка. Синоптики прогнозируют в обоих населенных пунктах переменную облачность, ветер северо-западный умеренный до сильного. Столбики термометров сегодня поднимутся до +16...+18°C.
ИСТОЧНИК KP.RU