Смерть из-за селфи: падением туристки со скалы в Приморье заинтересовались следователи
Трагедией закончился корпоративный поход в ущелье Дарданеллы в Приморье. Женщина, на которую живописное место произвело сильное впечатление, решила сделать красивый кадр, но оступилась и сорвалась. Туристка пролетела более 20 метров и скончалась от полученных травм.
ЧП произошло 19 октября. Женщина сорвалась не с мостика, а со скалы рядом. Коллеги несчастной вызвали спасателей, но туристка от полученных множественных травм скончалась. Сотрудники МЧС лишь достали тело и констатировали смерть 41-летней женщины.
- По данному факту проводится доследственная проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия проведен осмотр, назначена судебная экспертиза, опрашиваются очевидцы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
Максимальное наказание по данной статье – до двух лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU