2019-10-21T05:25:18+03:00
Происшествия

Смерть из-за селфи: падением туристки со скалы в Приморье заинтересовались следователи

Женщина хотела сфотографироваться и сорвалась в ущелье
Александра ШОПЕНКО
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Туристка пролетела более 20 метров и скончалась от полученных травмТуристка пролетела более 20 метров и скончалась от полученных травмФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Трагедией закончился корпоративный поход в ущелье Дарданеллы в Приморье. Женщина, на которую живописное место произвело сильное впечатление, решила сделать красивый кадр, но оступилась и сорвалась. Туристка пролетела более 20 метров и скончалась от полученных травм.

ЧП произошло 19 октября. Женщина сорвалась не с мостика, а со скалы рядом. Коллеги несчастной вызвали спасателей, но туристка от полученных множественных травм скончалась. Сотрудники МЧС лишь достали тело и констатировали смерть 41-летней женщины.

- По данному факту проводится доследственная проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия проведен осмотр, назначена судебная экспертиза, опрашиваются очевидцы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Максимальное наказание по данной статье – до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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