Не уступивший дорогу скорой житель Владивостока сказал, что не обратил внимание на спецмашину
Полиция нашла водителя внедорожника, который не уступил дорогу машине скорой помощи во Владивостоке. Напомним, что инцидент произошел несколько дней н6азад. Мужчина на «Тойота Ленд Крузер Прадо» не давал проехать спецмашине с включенной сиреной и проблесковыми маячками, и попал на видео.
Кадры моментально разлетелись по социальным сетям, а на мужчину обрушился шквал критики. Полиция начала разыскивать нерадивого водителя, видео приобщили к материалам административного расследования.
Мужчина нашелся, им оказался 62-летний житель Владивостока. Как выяснилось, инцидент произошел 14 октября в районе дома номер 46 по Алеутской улице. Водитель внедорожника свою вину отрицать не стал.
- Он пояснил, что злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль, - добавили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Мужчина будет привлечен к административной ответственности. За непропуск машины скорой помощи ему грозит либо 500 рублей штрафа, либо лишение прав на срок до трех месяцев, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU