Не уступивший дорогу скорой житель Владивостока сказал, что не обратил внимание на спецмашину

СЕГОДНЯ 03:24 2019-10-22T04:34:22+03:00

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Полиция нашла водителя внедорожника, который не уступил дорогу машине скорой помощи во Владивостоке. Напомним, что инцидент произошел несколько дней н6азад. Мужчина на «Тойота Ленд Крузер Прадо» не давал проехать спецмашине с включенной сиреной и проблесковыми маячками, и попал на видео.

Кадры моментально разлетелись по социальным сетям, а на мужчину обрушился шквал критики. Полиция начала разыскивать нерадивого водителя, видео приобщили к материалам административного расследования.

Мужчина нашелся, им оказался 62-летний житель Владивостока. Как выяснилось, инцидент произошел 14 октября в районе дома номер 46 по Алеутской улице. Водитель внедорожника свою вину отрицать не стал.

- Он пояснил, что злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль, - добавили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Мужчина будет привлечен к административной ответственности. За непропуск машины скорой помощи ему грозит либо 500 рублей штрафа, либо лишение прав на срок до трех месяцев, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU