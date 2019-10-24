Его искали неделю: устроивший погром в центре Владивостока дальнобойщик оказался из Самары

СЕГОДНЯ 02:49 2019-10-24T02:57:49+03:00

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Приморские полицейские спустя почти неделю поисков обнаружили нарушителя, который устроил погром в центре Владивостока. Водитель фуры, оказался жителем Самарской области. Мужчина попросту не смог разобраться в схеме движения, выехал на встречную полосу и снес металлические столбики, после чего скрылся, испугавшись ответственности, сообщает «КП»-Владивосток».

Личность нарушителя удалось установить инспекторам владивостокского полка ДПС. Водитель большегруза, который при развороте на Алеусткой повредил декоративные столбики и цепи ограждения, был задержан в Артеме. Житель Самарской области 1983 года рождения приехал во Владивосток, чтобы разгрузить товар. На обратном пути дальнобойщик выехал на одностороннее движение на Алеутской, а, когда понял ошибку, решил развернуться. Но крупногабаритному транспорту не удалось совершить маневр без последствий.

prim_police Во Владивостоке дальнобойщик снес декоративные столбики и цепь ограждения

Ущерб от действий водителя по предварительным данным составил около 85 тысяч рублей. Испугавшись ответственности, мужчина поспешил уехать.Теперь горе-водителю грозит не только денежный штраф, но и лишение прав за оставление места ДТП. По сообщению пресс-службы приморского УМВД, в отношении водителя составлены административные материалы,которые уже переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU