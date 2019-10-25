Разгневанные прохожие связали педофила, напавшего на маленькую девочку, и повалили на землю со спущенными трусами
Педофил из Приморья 24 октября схватил маленькую девочку и попытался изнасиловать за гаражами. Со спущенными трусами его застали проходившие мимо парни. Преступление произошло в районе улицы Херсонской в городе Артеме, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Приморскому краю.
Изначально тревогу забила мама девочки - к вечеру ее несовершеннолетняя дочка так и не вернулась домой. Обеспокоенная женщина заявила об исчезновении в правоохранительные органы. Полицейские незамедлительно бросились на поиски ребенка, но, как уже упоминалось, первыми малышку обнаружили прохожие парни. Подбежали и отбросили лицом на землю неизвестного мужчину, удерживающего девочку. Его застали с поличным - извращенец демонстрировал свои половые органы девочке, которой нет и 14 лет. Благо, помощь подоспела вовремя, и физически навредить ребенку злоумышленник не успел.
Уголовным делом по 132 статье (насильственные действия сексуального характера) будет заниматься Следственный комитет по Приморскому краю. Оказалось, что задержанный мужчина является рецидивистом – ранее его уже привлекали за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.
- На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, запрошен характеризующий подозреваемого материал, - сообщают в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается, с ребенком работают психологи.
ИСТОЧНИК KP.RU