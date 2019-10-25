Школа Владивостока, в которой дети сидят на уроках в куртках и шапках, достучалась до властей

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-25T08:02:55+03:00

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Накануне в сети распространилось видео, на котором ученики одной из школ Владивостока сидели за партами на занятиях в верхней одежде. На детях были не только куртки, но и шапки. На вопрос автора ролика, холодно ли им, все хором отвечали положительно. Позже выяснилось, что все это происходило в школе №15, которая расположена на Русском острове.

На днях о ситуации в учебном учреждении узнали и городские власти. Они инициировали создание специальной комиссии, которая намерена дать оценку действиям директора школы, об этом сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на мэрию.

- В начале этой рабочей недели специалисты управления образования были в школе № 15 с плановой проверкой. Тогда директор учебного заведения говорила, что в классах стало холодать,- отмечают в пресс-службе администрации Владивостока. - Специалисты управления образования рекомендовали ей оценить, насколько ситуация критична и требуется ли подключить эту школу к теплу раньше всех в городе. По словам специалистов, у этого учебного заведения есть такая возможность, так как на острове находится котельная КГУП «Примтеплоэнерго».

Только вот, как отмечают власти, директор о сложной ситуации в школе №15 так и не сообщила.

Напомним, что отопительный сезон официально стартует с 28 октября как раз с соцобъектов. Поэтому на следующей неделе школа № 15, скорее всего, потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU